В Жигулевске уже 10 дней родители ничего не знают о судьбе 16-летней девушки

Девушку ищут более 10 дней

В Самарской области продолжаются поиски 16-летней жительницы Жигулевска. Анастасия Хомякова ушла из дома 20 октября 2020 года и с тех ор о ее местонахождении и судьбе не знает никто из родных и близких.

В поисках участвуют волонтеры ЛизаАлерт. Всех, кто видел девушку, просят обязательно сообщить об этом инфоргу поисков. Анастасия была одета в темную куртку, черные штаны и кроссовки. Девушка среднего телосложения, с темно-русыми волосами.

Особых примет у несовершеннолетней девушки нет. поиски продолжаются больше 10 дней.