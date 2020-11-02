В Сызрани сотрудница салона сотовой связи на 15 тыс. обманула 70-летнюю пенсионерку

Сотрудница салона связи воспользовалась доверчивостью пожилой клиентки и перевела себе с ее счета 15 тыс. рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани будут судить 22-летнюю сотрудницу одного из салонов сотовой связи, которая обманула 70-летнюю пенсионерку на 15 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

В мае этого года в полицию обратилась пожилая женщина, которая рассказала о похищении у нее 15 тыс. рублей. Женщина приобрела телефон в кредит, а сотрудница салона сотовой связи, воспользовавшись доверчивостью пенсионерки, уговорила ее оформить кредитную карту с якобы более выгодными условиями. После оформления всех документов девушка перевела на свой личный счет 15 тыс. рублей со счета пенсионерки, полагая, что пожилая женщина в силу возраста не заметит пропажи денег. Но она заметила и обратилась в полицию.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, девушке грозит до шести лет лишения свободы.