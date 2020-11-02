В Тольятти задержали молодых людей, укравших спиртного на 8 тыс. рублей

Росгвардейцы передали подозреваемых полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти экипаж вневедомственной охраны задержал нескольких молодых людей, которые подозреваются в краже спиртного. Об этом говорится в сообщении Росгвардии по Самарской области.

В ночное время во время патрулирования экипаж получил сообщение об ограблении в супермаркете на улице Степана Разина, откуда вынесли алкоголь на 8 тыс. рублей. Прибыв на место, сотрудники Росгвардии начали обследовать территорию вокруг торговой точки и 300 метрах от магазина заметили группу молодых людей, которые, увидев патрульный автомобиль, спешно попытались скрыться. Покинуть место преступления им не удалось, росгвардейцы задержали подозреваемых и передали их полиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, виновным грозит до пяти лет лишения свободы.