Баскетболистки БК "Самара" одержали четвертую победу подряд

Баскетболистки из "Самары" закрепились в лидерах Суперлиги-1

Баскетболистки клуба "Самара" одержали четвертую победу подряд, на выездном матче в Ростове-на-Дону одолев местный "Пересвет" в матче Суперлиги-1.

Самарские девушки к середине матча сумели создать комфортное преимущество в счете, оторвавшись более чем на 10 очков. Соперницы предпринимали попытки сократить отставание, но в заключительной десятиминутке окончательно отстали. "Самара" победила со счетом 85:66, одержав четвертую победу подряд. Благодаря победной серии самарская команда закрепилась в лидерах чемпионата.

Следующий матч в Ростове команда проведет 4 ноября, встретившись с командой "Ростов-Дон-ЮФУ" - лидером лиги и чемпионом трех последних сезонов.