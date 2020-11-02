В регионе регулярно фиксируется более 170 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 185 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф

В регионе регулярно фиксируется более 170 новых случаев, всего с начала пандемии нашли 16 331 заразившихся. За прошедшие сутки по выздоровлению выписаны 54 человека, всего вылечились более 13 тыс. человек. Новых летальных случаев не зафиксировано, всего умерло 278 человек.

В целом по стране за сутки выявили 18 257 заразившихся в 84 регионах, всего в России с начала пандемии 1,65 млн заболели коронавирусом. По выздоровлению выписано 1,2 млн человек.