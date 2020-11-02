Участковый из Самарской области борется за звание лучшего в стране

Александр Калинин хорошо знает подведомственную территорию и готов всегда прийти на помощь

Участковый уполномоченный из Богатовского района Самарской области Александр Калинин стал участником финального этапа конкурса "Народный участковый-2020".

Александр Калинин стал победителем регионального этапа конкурса. Он родился и вырос в Богатовском районе. Здесь он рос, учился и теперь работает в полиции. Он хорошо знает подведомственную территорию, знает, у кого какие проблемы в районе.

Майор полиции служит в органах внутренних дел 18 лет, из которых 9 лет участковым уполномоченным полиции в отделе полиции № 46 Межмуниципального отдела МВД России "Борский".

Александр Калинин стремится всегда оперативно прийти на помощь, постоянно быть на связи с гражданами, чтобы вместе с ними находить выходы из непростых жизненных ситуаций.

Проголосовать за Александра Калинина в финальном этапе конкурса может каждый с помощью своих аккаунтов в социальных сетях на портале издательского дома "Комсомольская правда".

Голосование продлится до 10 ноября.