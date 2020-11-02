Два самарских полицейских попали под уголовное дело за необоснованный «наезд» на бизнес

Расследование ведет региональный Следственный комитет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29 октября в одном из подразделений регионального Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении двух полицейских. Основанием стала прокурорская проверка.

- Женщина-предприниматель 26 сентября обратилась в прокуратуру с заявлением. По ее словам, полицейские незаконно изъяли у нее косметическую продукцию из секции в торговом центре "Молот" на ул.Куйбышева, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" собственный источник в правоохранительных органах.

Прокуратура провела проверку и выяснила: законных оснований для изъятия продукции, вероятно, не было. Поэтому материалы проверки надзорное ведомство передало в региональный Следственный комитет. 29 октября там возбудили уголовное дело по ч.1 ст.169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности». Под подозрением оказались два опера из подразделения экономической безопасности Самарского района, оба работают там чуть больше года.

По предварительным данным, обвинение силовикам официально не предъявлено и свободу передвижения им пока никто не ограничивал.