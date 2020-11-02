В Самаре около 100 за сутки: стало известно, где и как болеют коронавирусом в Самарской области

Всего в регионе с начала пандемии выявлен 16 331 случай заражения коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие сутки выявили 91 новый случай заражения коронавирусом, всего в регионе нашли 185 заболевших. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба.

В лидерах на этот раз также Новокуйбышевск, где нашли 20 заразившихся, 17 в Тольятти и 14 в Богатовском районе.

Чаще всего коронавирус находят у пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией, на этот раз таких 136 человек. Среди контактных 36 новых заразившихся, 13 человек узнали о заражении после профосмотра.

Всего в регионе с начала пандемии выявлен 16 331 случай заражения коронавирусом. Из них вылечились 83% пациентов, в том числе 54 человека за прошедшие сутки.

Новых смертельных случаев на этот раз нет, ранее умерли 278 человек.