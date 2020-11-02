Самарцам рассказали, как выращивают качественные яблони в питомнике

В Самарской области выращивают качественные саженцы

К следующему году в плодопитомнике ОАО «Сургутское» готовятся уже сейчас

В поселке Ягодный Кошкинского района подготовили посадочный материал к следующему году – для обновления фруктовых плантаций хозяйства Сургутское в Сергевском районе и Спасских садов в Пензенской области.

Задача не простая - площадь питомника 16 гектаров. В этом году из него во взрослую жизнь отправили 12 тысяч саженцев, на следующий сезон вырастят уже 100 тысяч, при этом компанию яблоням составят еще и саженцы черной смородины.

Выбирают сорта по главным показателям: чтобы плоды были вкусные, урожайность высокая и деревца хорошо адаптировались к климатическим условиям.

В этом году сорта плодопитомника составляют испытанные и любимые у покупателей - Северный Синап, Вишневое, Жигулевское, Спартак и Лобо.

- Сейчас стоит задача выращивать для себя, но так как мы наращиваем потенциал, то есть у нас выход саженцев больше будет, то какую-то часть будем продавать населению. Наша задача состоит в том, чтобы саженец был хорошего качества, - рассказывает главный агроном ОАО “СУРГУТСКОЕ” (ГК СИНКО) Ольга Чернова.

На сегодня в «Сургутском» более 240 гектаров молодого семечкового сада, из них 26 га высажены в этом году. И саженцы для этих целей выращены в плодопитомнике в посёлке Ягодный Кошкинского района.