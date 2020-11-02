В Самаре поддержали строительство аппарт-отеля Кошелева

Заявка поддержана участниками публичных слушаний

В Самаре на публичных слушаниях поддержали строительство аппарт-отеля, застройщиком которого является ООО «Специализированный Застройщик «Корпорация КОШЕЛЕВ». Соответствующее заключение о результатах публичных слушаний опубликовано на сайте городской администрации.

- Поступило 76 мнений в письменном виде в поддержку строительства. Заявка поддержана участниками публичных слушаний. Рекомендовать предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, - говорится в документации.

Как говорится в заключении о результата слушаний, для строительства будет использован участок в 22 091 кв. метров.