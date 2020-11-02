В Тольятти задержан мужчина, который домогался до девушки в подъезде жилого дома

Когда девушка зашла в подъезд, внутри ее уже поджидал неизвестный Фото: Артем КИЛЬКИН

31 октября в районе половины третьего ночи Светлана Б. вернулась домой. Зашла в подъезд жилого дома на ул.Революционной, и вдруг путь ей преградил неизвестный мужчина.

В планах у него явно были сексуальные утехи, к которым девушка была не готова. Но предполагаемая жертва оказалась не из слабонервных и подняла такой шум, что мужчина испугался, всякое желание у него пропало, и он сбежал.

Девушка позвонила в полицию, довольно подробно описала нападавшего, и вскоре стражи порядка задержали Дмитрия Н.

По данным собственных источников корреспондентов "КП-Самара", 34-летний подозреваемый уже имеет судимость за совершение грабежа. Сейчас он задержан, в ближайшее время будет решаться вопрос о том, останется ли он на свободе на время следствия, или его арестуют.

Вину он признал, 1 октября возбудили уголовное дело по факту покушения на сексуальное насилие, мужчине грозит реальное лишение свободы.