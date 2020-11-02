Самарский театр драмы переносит спектакли из-за болезни артистов

Переносятся спектакли, запланированные с 3 по 8 ноября

Часть спектаклей, запланированных в Самарском академическом театре драмы на ноябрь, переносятся на месяц. Об этом говорится в сообщении театра.

"В связи с болезнью артистов, все спектакли, объявленные на период с 3 ноября по 8 ноября, переносятся на декабрь", - говорится в сообщении.

Как отмечают в театре, если зрителей, которые уже купили билеты, не устроит новая дата спектаклей, их можно будет вернуть в кассу не позднее новой даты.

С 10 ноября театр продолжит работать в прежнем режиме.