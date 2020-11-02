Вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева вызвали в молодежную сборную России на игры с Венгрией и Словенией

За «Крылья» голкипер сыграл четыре встречи и пропустил один гол. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев получил вызов в молодежную сборную России на контрольные матчи против сборных Венгрии и Словении. Это игры в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы 2021 года, они пройдут 13 и 17 ноября, сообщает официальный сайт РФС.

Напомним, Ивану Ломаеву 21 год. Вратарь перешел в «Крылья Советов» из «Чертаново» этим летом. За самарцев он провел четыре матча и пропустил всего один гол. Ранее он уже вызывался в молодежную сборную России.

«Крылья Советов» после 19 туров занимают четвертое место в турнирной таблице ФНЛ. От лидирующего «Нижнего Новгорода» самарцы отстают на три очка.