Самарские предприниматели могут пожаловаться в управление генпрокуратуры по ПФО

Пожаловаться на нарушения можно по телефону Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

2 и 3 ноября Управление Генеральной прокуратуры РФ в Приволжскому федеральному округу проводит горячую линию по вопросам защиты прав предпринимателей. Особое внимание уделяться будет вопросам, связанным с получением мер господдержки во время пандемии коронавируса, а также проблемам, с которым пришлось столкнуться бизнесу при оформлении и получении такой поддержки.

С 10.00 до 17.30 по местному времени региональные бизнесмены могут звонить по номеру 8 (831) 278 45 24.

Напомним, в мае предприниматели в режиме видеонференцсвязи жаловались главе прокуратуры Самарской области Игорю Харитонову на задержки выплат по госконтрактам, общая сумма невыплаченных на тот момент денег превысила 185 млн рублей. После вмешательства надзорного ведомства возбудили 23 дела об административных правонарушениях, после чего часть долгов погасили, а виновных в задержках должностных лиц наказали.

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