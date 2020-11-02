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Общество

В Самарской области стали чаще покупать землю для строительства частных домов

Спрос развивается в условиях пандемии и при росте цен на городские квартиры
Вячеслав СОРОКИН
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Рост спроса на участки проходил на фоне повышения цен на городские квартиры

Рост спроса на участки проходил на фоне повышения цен на городские квартиры

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Самарской области спрос на земельные участки в последний год возрос на 34%, при этом цена на участки за тот же период снизилась на 3%, выяснили эксперты "Авито Недвижимость".

Аналитики считают, что в условиях пандемии и в ожидании возможного возвращения режима самоизоляции люди стали чаще обращать внимание на загородные дома, которые при карантине дают больше свободы действий. Так, в загородном доме имеется возможность выйти на свой участок во дворе дома и все равно оставаться изолированным, что невозможно при изоляции в квартире.

Также эксперты считают, что при отрицательной динамике курса рубля люди усомнились в необходимости сохранения накопленных денег и предпочли вложить их в перспективное жилье, а в данном случае в земельный участок для дальнейшего строительства там собственного частного дома. Рост спроса на участки проходил на фоне повышения цен на городские квартиры - как на новые, так и на вторичном рынке.

"Покупка земельных участков всегда рассматривалась россиянами как один из наиболее надежных способов сохранить сбережения в кризисный период. При этом, с ростом цен на квартиры самостоятельное строительство частных домов становится хорошей альтернативой покупке готового городского жилья", - сказал руководитель направления новостроек и загородной недвижимости в "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев. Он также отметил, что росту спроса способствует развитие льготных условий, в частности, привлекательные проценты по сельской ипотеке и новые условия получения материнского капитала.