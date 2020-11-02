Трое несовершеннолетних пострадали пострадали в аварии с пьяным водителем

Пьяный водитель на "Форде" врезался в "Ниву". Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области в Нефтегорском районе произошло ДТП, устроенное пьяным водителем, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, 56-летний водитель ехал на автомобиле "Форд Куга" в состоянии алкогольного опьянения. Он врезался в "Шевроле Ниву", которая ехала впереди. В результате аварии пострадали четыре человека, все они ехали в "Ниве". Из них трое несовершеннолетних девушки, две из которых в возрасте 16-ти лет и одна 17-летняя. Все они были доставлены в больницу с травмами. Также пострадала водитель "Нивы", 21-летняя девушка, она отправлена лечиться амбулаторно.