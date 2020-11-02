Самарский школьник-инвалид получил ноутбук от Дмитрия Медведева

Мальчик получил в подарок ноутбук от Дмитрия Медведева

Школьник из Самарской области будет учиться за ноутбуком от Дмитрия Медведева. С просьбой о помощи в региональную общественную приемную партии "Единая Россия" обратилась пенсионерка Нина Дмитриевна. Она - после смерти дочери - одна воспитывает мальчика с проблемами по здоровью. И вот сейчас для дистанционной учебы внуку понадобился ноутбук - покупку дорогой техники пенсионерка не смогла себе позволить.\

- Вместе с нашей просьбой Дмитрий Анатольевич на приеме выслушал несколько вопросов со всей России. Я очень волновалась, но он меня успокоил и сказал, что наша проблема не самая сложная, - рассказала о видеоприеме Нина Дмитриевна.

И уже через два дня Денис получил ноутбук в подарок - технику передал.мальчику руководитель фракции "Единая Россия" Самарской Губернской Думы Александр Живайкин.

- Этот ноутбук с пожеланиями крепкого здоровья тебе и бабушке. А еще - с пожеланиями интересной и лёгкой учебы, - сказал он.

Напомним, что самарские единороссы уже передали более 500 единиц компьютерной техники многодетным и малоимущим семьям в рамках акции «Помоги учиться дома».