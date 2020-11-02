Самарцам рассказали, как и для кого работает санавиация

В Самаре рассказали, как работает санавиация

Жителям Самарской области рассказали, как работает санавиация в нашем регионе. К кому поедет реанимобиль, а куда полетит вертолет определяют консультанты отделения. Сначала фельдшеры берут трубку и вместе с врачом вызывающей организации решают, какая помощь нужна пациенту. Затем с врачами разговаривают медики-консультанты, которые уже могут оценить срочность выезда и запланировать, что нужно брать с собой: от аппаратуры до компонентов крови.

Как рассказал аведующий отделением экстренной и планово-консультативной помощи СОКБ им. В Д. Середавина Раймонд Чернуха, сейчас у него в подчинении 19 машин-реанимобилей и вертолет, который появился только в этом году. Причем наш регион стал одним из немногих в стране, где крылатая машины вылетает в отдаленные районы за тяжелыми коронавирусными больными.

- Начиная с начала года, из различных районов, а также в федеральные центры эвакуировано около 1000 пациентов. Из них 62 человека эвакуировано воздушным транспортом, - рассказал Раймонд Чернуха.

200 раз врачи отделения делали операции на месте выезда. 400 раз им довелось провести очную консультацию. При этом служба санавиации работает круглосуточно.