На Тухачевского в Самаре открылись новые остановки

В Самаре на ул. Тухачевского появилась новая остановка, она находится около лрма №80, здесь можно ждать автобусы №№ 21м, 53, 56, 99, 205, 226, 266, 295 и трамваев маршрутов №№ 1, 4, 16, 23. Об этом сообщили в департаменте транспорта Самары.

Раньше здесь была только трамвайная остановка и только в одном направлении. Новые же остановки позволят улучшить транспортное обслуживание жилых домов неподалеку. Также здесь появился регулируемый пешеходный переход, который тоже повысит безопасность на дорогах.