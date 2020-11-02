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На Тухачевского в Самаре открылись новые остановки

Раньше здесь был только павильон, где пассажиры ждали трамваи - и только в одном направлении
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре на ул. Тухачевского появилась новая остановка, она находится около лрма №80, здесь можно ждать автобусы №№ 21м, 53, 56, 99, 205, 226, 266, 295 и трамваев маршрутов №№ 1, 4, 16, 23. Об этом сообщили в департаменте транспорта Самары.

Раньше здесь была только трамвайная остановка и только в одном направлении. Новые же остановки позволят улучшить транспортное обслуживание жилых домов неподалеку. Также здесь появился регулируемый пешеходный переход, который тоже повысит безопасность на дорогах.