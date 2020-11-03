«Лестница к успеху»: школьникам «Роснефть-классов» прокачали скиллы

Умение эффективно работать в команде — первая ступень лестницы к успеху. Фото: АО «КНПЗ»

«Лестница к успеху» – это комплекс специальных тематических тренингов, разработанных специалистами компании «Роснефть» для будущей смены. Они направлены на развитие личностных качеств школьников, их аналитических способностей, навыков работы в команде. Даже пандемия не помешала нефтяникам продолжить работу по программе «Школа-вуз-предприятие». Ведь от того, насколько рано ребята получат коммуникативные навыки, зависит и их дальнейшее обучение в профильном вузе, и работа на предприятии. Семинар-тренинг состоялся в немного скорректированном формате. Если обычно в деловой игре участвовали сразу оба «Роснефть-класса» - 10 и 11, на этот раз для каждого из них бизнес-тренеры провели семинар индивидуально. А привычное интервью с представителями Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, честно и подробно отвечающими на вопросы ребят о предприятии и востребованных профессиях прошло в режиме видеоконференции. По итогам двухдневного мероприятия все участники получили именные сертификаты, а самые активные - дипломы.