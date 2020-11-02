В минздраве объяснили фото с умершими в подвалах больницы Середавина

В Самаре забили тревогу из-за умирающих

В минздраве Самарской области объяснили появившуюся в социальных сетях информацию о том, что из-за большого количества смертей пациентов с коронавирусом и пневомнией в больнице имени Середавина не хватает мест в морге и трупы оставляют на каталках в подвале. Эти фотографии якобы выложила в социальную сеть одна из работник больницы. На картинках, которые мы не публикуем из этических соображений, - изображения каталок с черными пакетами.

Однако в минздраве отметили, что хоть и проведут проверку, но по данным на текущий момент проблемы нет.

- После констатации смерти, тела умерших помещаются в холодильные камеры, расположенные в подвале, откуда затем транспортируются в патологоанатомическое отделение. Отделение больницы работает в штатном режиме, задержек с проведением вскрытий нет, - рассказали в ведомстве.