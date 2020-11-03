Какой будет Ночь искусств в Самаре

Появилась программа мероприятий проекта Ночь искусств - 2020 в Самаре. Из-за неблагоприятной по коронавирусу обстановки многие интересные встречи и мастер-классы пройдут онлайн. Рассказываем, на что стоит обратить внимание и какой будет культурная программа для поклонников сферы искусств в музеях и библиотеках Самары.

На ютуб-канале музея Эльдара Рязанова можно будет посетить посвященный истории кино лекторий. А в социальных сетях пройти тест на знание музыкальных композиций из кинофильмов режиссера.

В Публичной библиотеке в 18.00 начнутся виртуальные ээкскурсии по музеям мира, в 19.00 самарская художница Татьяна Белоусова будет учить желающих рисовать вином и кофе, в 22.00 начнется кинопоказ, а в 20.00 всех пригласят поучаствовать в онлайн-игре, посвященной искусству.

В театре "Лукоморье" научат валять детские игрушки. В самарском литературном музее пройдут и офлайн мероприятия. Посетителей ждет выставка "Искусство в кустах". 10 художников познакомились с 10 историями из жизни усадьбы и создали по их мотивам арт-объекты и расположили их в разных уголках сада.

В Центральной городской детской библиотеке. здесь все пройдет 4 ноября. Увлекательная викторина по живописи пройдет в группе инстаграм.

Во ВКонтакте же пройдет разу несколько мастер-классов «В гостях у феи искусства», «Русская кукла – матрешка» и «Открытка в технике скрапбукинг «Мы вместе!»