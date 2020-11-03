Хоккейная "Лада" победила "Южный Урал" в Высшей лиге

Тольяттинцы порадовали болельщиков домашней победой. Фото - ХК "Лада"

Хоккейная "Лада" в Тольятти сыграла с "Южным Уралом" в матче Высшей лиги. С орской команды тольяттинцы играли после выездной серии, в которой провели четыре матча, три из которых проиграли.

Вернувшись на домашний лед дворца спорта "Лада Арена", тольяттинцы отпраздновали победу, закончив матч со счетом 4:1. В турнирной таблице команда идет на 18-й строчке, на одну позицию ниже самарского клуба ЦСК ВВС.

Следующий матч "Лада" снова проведет на выезде, встретившись с казанским "Барсом". Игра пройдет 5 ноября.