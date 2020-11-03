Житель Самарской области получил срок за мошенничество с нефтепродуктами на 2,4 млн рублей

За мошенничество на 2,4 млн рублей житель региона получил реальный срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вынесен приговор в отношении жителя Нефтегорского района, который занимался оптовой торговлей топливом и обманул своего клиента на 2,4 млн рублей.

По данным полиции, в ноябре 2017 года мужчина договорился о поставке нефтепродуктов с компанией, зарегистрированной в соседней республике, на 2,4 млн рублей. Получив деньги, он в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года он присваивал предназначенные покупателю нефтепродукты, предоставляя фиктивные документы об отправке.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, суд назначил ему три года лишения свободы и штраф в 100 тыс. рублей.