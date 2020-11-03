Тольяттинские полицейские задержали мужчину, который на улице копал землю руками

Задержанный уже был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти в Автозаводском районе полицейские задержали мужчину, который вел себя подозрительно. Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, 35-летний мужчина на улице руками копал землю. На вопрос правоохранителей, зачем он это делает, мужчина ответить не смог.

При досмотре полицейские обнаружили у него сверток с наркотиком - производное N-метилэфедрона массой 0,43 грамма. Как объяснил полицейским мужчина, наркотик он намеревался употребить сам.

Как выяснилось в дальнейшем, задержанный уже был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков. В отношении него возбуждено новое уголовное дело, ему грозит до трех лет лишения свободы.