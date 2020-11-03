Самарцы смогут написать "Большой этнографический диктант" в онлайн-формате

Этнодиктант сможет написать любой желающий

Акция "Большой этнографический диктант" пройдет с 3 по 8 ноября и состоится в онлайн-формате. В Самарской области организатором является департамент внутренней политики региона.

Задания начали публиковать 3 ноября на официальном сайте диктанта. Задания представляют собой тест, в котором 20 вопросов предназначены для всех участников, а еще 10 - отдельно для каждого региона страны.

Все задания необходимо выполнить за 45 минут, по истечению этого времени доступ к ним будет закрыт. Максимум можно набрать 100 баллов.

Итоговые результаты станут известны 12 декабря, когда отмечается День Конституции РФ. При этом сертификат участника можно получить сразу после прохождения диктанта, а также узнать правильные ответы с историческими справками.

В Тольятти 6 ноября диктант в Поволжском православном институте имени Святителя Алексия, митрополита Московского, напишут студенты вуза и почетные гости – руководители национальных и религиозных организаций, а также представители власти.

Акция призвана оценить знания населения о народах, проживающих в России, и общий уровень этнокультурной грамотности. Написать диктант может любой желающий - как граждане России, так и других стран. В этом году официальный сайт и задания диктанта переведены на английский и испанские языки.