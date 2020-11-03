За сутки вылечились более 400 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки выявлено 183 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе достигло 16 514 человек, говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

Вылечились более 14 тысяч человек, в том числе 421 - по состоянию на 3 ноября. Количество летальных случаев с начала пандемии достигло 285, во вторник сообщается о семи новых умерших.

В целом по стране за сутки нашли 18 648 заболевших в 85 регионах страны, общее число заразившихся составляет 1,67 млн человек.