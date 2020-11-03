Самарские школьники получат продуктовые наборы во время осенних каникул

Продуктовые наборы получат школьники льготных категорий, которых в школах во время учебного года обедают бесплатно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарским школьникам, которые относятся к льготной категории, во время расширенных осенних каникул получат продуктовые наборы, сообщили "КП-Самара" в городской администрации.

Продуктовые наборы получат школьники льготных категорий, которых в школах во время учебного года обедают бесплатно.

Ранее в Самаре продлили осенние каникулы для школьников в целях профилактики коронавируса. Также им запретили ходить в торговые центры без родителей.

В Самарской области за сутки зафиксировано 183 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии нашли 16 514 заразившихся.