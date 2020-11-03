Как спорт переживает коронавирус и что будет дальше: обсудим в прямом эфире на радио «КП-Самара» 98.2 FM

Иван Мотынга (справа) много лет развивает дзюдо и спорт в целом в Самарской области. Фото: мотынка.рф

Коронавирус в этом году спутал все планы. Пострадали абсолютно все сферы жизни человека, в том числе спорт. Однако он продолжает развиваться в Самарской области, несмотря на все трудности. Как спорт переживает пандемию коронавируса? Какие виды спорта пострадали сильнее всего и смогут ли они оправиться после такого удара? Как сказалась самоизоляция на массовом спорте? Об этом и многом другом поговорим сегодня в прямом эфире на радио «КП-Самара» 98.2 FM в программе «Гость в студии» в 18.03 во вторник, 3 ноября.

В студии президент федерации дзюдо Приволжского федерального округа и депутат Красноглинского района Иван Мотынга.