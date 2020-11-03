АвтоВАЗ показал наилучшие продажи за месяц с 2014 года

АвтоВАЗ по итогам октября текущего года реализовал 37 030 автомобилей

АвтоВАЗ по итогам октября текущего года реализовал 37 030 автомобилей, что стало лучшим месячным показателем с 2014 года, сообщают в пресс-службе предприятия.

Больше было только шесть лет назад, когда также в октябре продали 37 788 автомобилей.

Самой популярной моделью волжского автопроизводителя остается "Гранта" с результатом в 12 756 проданных автомобилей. На втором месте идет "Веста", было продано 11 853 машины. Тройку лидеров замыкают различные версии модели "Ларгус", в том числе коммерческие, - продано 4 779 автомобилей.

Как отмечают на предприятии, росту спроса помогает как активное обновление модельного ряда и расширение количества модификаций, так и государственные программы. Так, сейчас автомобиль производства АвтоВАЗа можно приобрести со скидкой в 10%, если он покупается в кредит в качестве первого автомобиля или для семьи, в которой не менее двоих детей.