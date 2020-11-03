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Экономика

АвтоВАЗ показал наилучшие продажи за месяц с 2014 года

Самой популярной "Ладой" остается "Гранта"
Вячеслав СОРОКИН
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АвтоВАЗ по итогам октября текущего года реализовал 37 030 автомобилей

АвтоВАЗ по итогам октября текущего года реализовал 37 030 автомобилей

АвтоВАЗ по итогам октября текущего года реализовал 37 030 автомобилей, что стало лучшим месячным показателем с 2014 года, сообщают в пресс-службе предприятия.

Больше было только шесть лет назад, когда также в октябре продали 37 788 автомобилей.

Самой популярной моделью волжского автопроизводителя остается "Гранта" с результатом в 12 756 проданных автомобилей. На втором месте идет "Веста", было продано 11 853 машины. Тройку лидеров замыкают различные версии модели "Ларгус", в том числе коммерческие, - продано 4 779 автомобилей.

Как отмечают на предприятии, росту спроса помогает как активное обновление модельного ряда и расширение количества модификаций, так и государственные программы. Так, сейчас автомобиль производства АвтоВАЗа можно приобрести со скидкой в 10%, если он покупается в кредит в качестве первого автомобиля или для семьи, в которой не менее двоих детей.