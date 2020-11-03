За неделю в Самарской области произошло 129 пожаров, трое погибли

В городах области произошло 80 пожаров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшею неделю произошло 129 пожаров, на которых погибли три человека. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко во время оперативного совещания в региональном правительстве, которое прошло в онлайн-режиме.

В городах области произошло 80 пожаров, 49 - в районах губернии. Также сотрудники МЧС выезжали на шесть природных пожаров.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в Самаре в ночь с субботы на воскресенье, с 31 октября на 1 ноября, в доме на улице Пионерской. В результате без крыши над головой остались несколько семей, в том числе артисты Владимир Сапрыкин и Влад Филиппов. Коллеги артистов объявили сбор средств для пострадавших.