СамАрт после карантина вернулся на сцену. Когда идти на спектакли?

В СамАрте 5 ноября покажут Трехгрошовую оперу

Второе открытие сезоны 5 ноября состоится в СамАрте. Сами артисты шутят - мол, первая попытка была репетицией. Юбилейный 90-й театральный сезон СамАрт планировал открыть большим блоком премьерных спектаклей. Но карты несколько смешала коронавирусная инфекция. Театр на пару недель ушел на карантин, часть постановок пришлось отменить, а часть – перенести на другие даты. Но все проблемы позади и актеры уже вновь готовы выйти на сцену.

Второй раз сезон откроется "Трехгрошовой оперой". 5 ноября знаменитый мюзикл по пьесе Б. Брехта покажут для зрителей на новой сцене. Ее актеры уже освоили, используют все фищки и возможности.

«Очень хочется уже, наконец, встретиться со зрителем, - отмечает Ольга Агапова, заслуженная артистка России, народная артистка Самарской области, исполнительница одной из главных ролей в «Трехгрошовой опере». – Мы не играли этот спектакль с февраля. Чтобы вспомнить всё, я два дня дома переписывала от руки свою роль, пела свою партию. Работать хочется безумно!»

Немецкий режиссер поставил социальную драму о нищих и дельцах в манере кабаре. На сцене – оркестр и практически вся труппа театра.

Спектакль «Трехгрошовая опера» можно увидеть в театре «СамАрт» 5, 6, 7, 8 ноября.