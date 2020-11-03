В Самаре рассказали, зачем объединяют школы 107 и 152

В Самаре объединят две школы

Городские власти прокомментировали процесс объединения - реорганизации - двух школ. Речь идет об учебных учреждениях номер 107 и 152. Напомним, что эта новость вызвала негодование у родителей учеников школы №152. Они отметили, что довольны качеством преподавания в своей школе, боятся потерять учителей и не хотят, чтобы дети переходили через дорогу, отправляясь на занятия. Многие из них указали, что специально выбрали именно эту школу, ориентируясь на комфорт и на отзывы.

В департаменте образования объяснили принятое решение.

- Фактическая наполняемость школы №152 не достигает проектной мощности здания, а школы №107 значительно ее превышает. Кроме того, оба учреждения находятся в непосредственной близости друг от друга, - отметили здесь.

Сейчас власти отмечают, что около 100 учеников школы №107 смогут заниматься в здании школы №152 в первую смену. При этом старшеклассники 152-й смогут пойти учиться в 10-11 классы в соседнюю школу, раньше из-за недобора у них не было такой возможности.

- Реорганизация не коснется педагогического состава, все педагоги продолжат трудиться, - отметили в департаменте.