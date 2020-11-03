Стала известна судьба самарского воришки, срывавшего золотые украшения

В Самаре задержали грабителя

В Самаре закончилось судебное разбирательство по делу воришки, который срывал с женщин золотые украшения. Он орудовал в Кировском районе: на ул. Ташкентской, Алма-Атинской, Стара-Загоре и пр.Кирова. Ориентировку распространили среди личного состава - задержал преступника в свой выходной день лейтенант полиции Алексей Камкичев.

В суде рассмотрели все предоставленные полицией материалы и сделали вывод: 39-летнего мужчину стоит признать виновным. Доказательств хватило на то, чтобы обвиняемого признали виновным в четырех эпизодах открытого хищения имущества. При этом мужчина раскаялся и обвинение признал.

В итоге подсудимого на 1,7 года отправили в исправительную колонию строгого режима . А потерпевшим он должен заплатить 95 тыс рублей.