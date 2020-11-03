Дефицита лекарств в самарских аптеках быть не должно

Все необходимое появиться в ближайшее время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вопрос доступности лекарств является приоритетным для «Единой России» и находится на постоянном контроле. Накануне к главе региона, секретарю Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» Дмитрию Азарову поступали обращения от жителей об отсутствии в аптеках отдельных видов лекарств. В основном с прилавков пропали противовирусные и противотромбозные препараты, а также антибиотики. Как отметили руководители аптечных сетей, к концу октября ситуация стала выправляться. По поручению губернатора самарские общественники и депутаты-единороссы подключились к мониторингу ситуации в аптеках. Оказалось, что нехватка препаратов в ряде мест продажи связана, прежде всего, во многом с искусственным ажиотажем.

- Ажиотаж был связан и с маркировкой лекарств, которая с 1 июля 2020 года введена. Принято решение на федеральном уровне, что эта маркировка будет переведена в уведомительный характер. Поэтому мы уверены, что запасов, которые есть в наших аптечных сетях, для наших граждан хватит, - убежден зампредседателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.

Отметим, что накануне межфракционная рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств направила в Правительство направила в правительство предложения упростить процедуру маркировки и отказаться от платы за нее. Инициативы группы, по словам секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, направлены на «решение кризисной ситуации при сохранении системы контроля за качеством лекарств», возникшей в результате «пиковой нагрузки на систему маркировки лекарственных препаратов», что привело к дефициту отдельных препаратов в аптеках.

Напомним, что постановление, продляющее упрощенный порядок маркировки лекарств, премьер-министр Михаил Мишустин подписал 2 ноября. Согласно документу, сведения в систему все равно нужно подавать, но ответа от нее теперь ждать не нужно.