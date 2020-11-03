В Самаре детей будут бесплатно лечить генно-инженерными препаратами

Детям окажут высокотехнологичную помощь по ОМС

В самарском областном кардиодиспансере детям с ревматологической патологией будут оказывать бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь. Маленькие пациенты, которые не могут претендовать на федеральные льготы, будут лечиться под присмотром местных высококлассных специалистов за счет ОМС. Стоимость этих процедур на каждого ребенка достигает 500 тыс рублей в год.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из главных направлений нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Именно поэтому в регионе ей уделяют такое внимание. Госпитализация маленьким пациентам не понадобится - все лечение будет выполняться в стационаре. Такого решения с нетерпением ждали десятки семей в регионе.

Напомним, что сейчас кардиодиспансер работает в привычном режиме, здесь соблюдают все противоэпидемиологические меры.