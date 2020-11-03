Продукция ОАО «Сургутское» получила право на использование знака «Самарский продукт». Фото предоставлено ОАО «Сургутское»

Яблоки, земляника, варенье и повидло, которое производится в Сергиевском районе ОАО «Сургутское», входящим в ГК СИНКО, получили право использовать знак «Самарский продукт».

Экспертное жюри, в состав которого вошли представители областного Минсельхоза по достоинству оценили продукцию плодово-ягодного предприятия, выходящую под торговой маркой ЯФО.

В ассортименте «Сургутского» яблоки летних, осенних и зимних сортов, земляника садовая, черная смородина, малина, черноплодная рябина, а также яблочное пюре для кондитерской промышленности, повидло.

- Вся продукция, выращенная в наших садах экологически чистая, - рассказывает исполнительный директор ОАО «Сургутское» Елена Кардаполова. – Мы находимся в месте, в котором отсутствуют промышленные предприятия, оказывающие вредное воздействие на почвы и воды, здесь мягкие агроклиматические условия, а за счет непродолжительного вегетационного периода растений здесь гораздо меньше вредителей, чем в южных регионах страны.

Все это позволяет «Сургутскому» в разы уменьшить количество обработок сада против насекомых. А это уже исходные данные для экологически чистого садоводства. И, конечно же, жителям Самарской области понравится варенье, сваренное по уникальным старинным рецептам.

- К примеру, варенье из черноплодной рябины и яблок сварено по старинному рецепту, который достался нам от наших бабушек, - продолжает Елена Кардаполова. – В нем сочетаются желе, кусочки яблока и рябины. Такого точно никто больше не производит.

Продукцию ОАО «Сургутское» со знаком качества «Самарский продукт» уже можно приобрести на рынках и торговых точках Самарской области.