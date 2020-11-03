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Общество

Продукция ОАО «Сургутское» получила право на использование знака «Самарский продукт»

Использовать региональную символику компании разрешил областной Минсельхоз по итогам заседания специальной комиссии
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Продукция ОАО «Сургутское» получила право на использование знака «Самарский продукт». Фото предоставлено ОАО «Сургутское»

Продукция ОАО «Сургутское» получила право на использование знака «Самарский продукт». Фото предоставлено ОАО «Сургутское»

Яблоки, земляника, варенье и повидло, которое производится в Сергиевском районе ОАО «Сургутское», входящим в ГК СИНКО, получили право использовать знак «Самарский продукт».

Экспертное жюри, в состав которого вошли представители областного Минсельхоза по достоинству оценили продукцию плодово-ягодного предприятия, выходящую под торговой маркой ЯФО.

В ассортименте «Сургутского» яблоки летних, осенних и зимних сортов, земляника садовая, черная смородина, малина, черноплодная рябина, а также яблочное пюре для кондитерской промышленности, повидло.

- Вся продукция, выращенная в наших садах экологически чистая, - рассказывает исполнительный директор ОАО «Сургутское» Елена Кардаполова. – Мы находимся в месте, в котором отсутствуют промышленные предприятия, оказывающие вредное воздействие на почвы и воды, здесь мягкие агроклиматические условия, а за счет непродолжительного вегетационного периода растений здесь гораздо меньше вредителей, чем в южных регионах страны.

Все это позволяет «Сургутскому» в разы уменьшить количество обработок сада против насекомых. А это уже исходные данные для экологически чистого садоводства. И, конечно же, жителям Самарской области понравится варенье, сваренное по уникальным старинным рецептам.

- К примеру, варенье из черноплодной рябины и яблок сварено по старинному рецепту, который достался нам от наших бабушек, - продолжает Елена Кардаполова. – В нем сочетаются желе, кусочки яблока и рябины. Такого точно никто больше не производит.

Продукцию ОАО «Сургутское» со знаком качества «Самарский продукт» уже можно приобрести на рынках и торговых точках Самарской области.