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В селе Елшанка Самарской области завершают реконструкцию Дома культуры

Здание стало больше, теплее, кроме концертного зала на 110 мест, там появится современная библиотека
Кристина АДАЕВА
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Обновленный Дом культуры

Обновленный Дом культуры

Дом культуры в селе Елшанка Сергиевского района Самарской области преобразился. В рамках национального проекта «Культура» там ведется реконструкция. В старом здании перепланируют внутренние помещения, заменят кровлю, систему отопления, водоснабжения, водоотведения, приведут в порядок пожарную и охранную сигнализации, видеонаблюдения.

Уже выполнены работы по усилению внутренних проемов, устройству кирпичной кладки стен, кровельного покрытия. Строители установили оконные и дверные блоки и приступили к внутренней отделке здания, утеплению и декоративной отделке фасада, усилению цоколя. По информации министерства строительства Самарской области, готовность объекта - 60%.

В зрительном зале и на сцене оборудуют новые входы. В Доме культуры появиться гардероб, которого раньше не было. Изменения произойдут и в концертном зале на 110 мест, кроме того в здании появиться современная библиотека. Запланировано и место для игры в настольный теннис. Площадь учреждения будет увеличена ещё и за счёт строительства дополнительного остеклённого помещения.

Такое кардинальное преображение стало возможным благодаря национальному проекту «Культура», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. Реализация нацпроекта находится на постоянном контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона неоднократно подчеркивал, что «сегодня перед государством стоит цель – развивать таланты, выявлять их, обеспечивать возможность для самореализации граждан».