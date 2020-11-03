В Самарской области количество "ковидных" коек вырастет до 7 тысяч

В Самаре будут открывать новые койки для больных коронавирусом

В Самарской области вырастет число коек для больных с коронавирусом и пневмонией. Их число достигнет 7 тысяч. Например, под ковидный госпиталь оборудуют поликлинику ЮГ-2 в Южном городе. Об этом рассказал министр здравоохранения Самарской области.

Армен Бенян свой прямой эфир как раз и провел из Волжского района, где готовят изменения. Он отметил, что использование для нужд больных с коронавирусом новейшей поликлиники - очень важный шаг. А обычных пациентов будут транспортировать в поликлинику ЮГ-1.

- Сейчас уже есть более 6 тыс коек, а скоро увеличим их количество еще на тысячу, - уточнил министр.

Также он уточнил, что сейчас проводятся работы по газификации клиник и больниц. А для решения кадровой проблемы к работе в поликлиниках привлекли студентов и ординаторов. Врачей серебряного возраста планируют привлечь к дистанционной работе.