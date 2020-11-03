Россельхозбанк запускает новый продукт для рефинансирования ипотеки на сельских территориях от 2,7% годовых

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Заемные средства выдаются на полное погашение ипотечного кредита, ранее полученного как в самом банке, так и в других уполномоченных Министерством сельского хозяйства кредитных организациях, на одну из следующих целей: приобретение готового объекта недвижимости или объекта недвижимости с земельным участком, расположенного на сельских территориях; строительство или завершение строительства жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке; приобретение земельного участка, расположенного на сельских территориях, и строительство на нем жилого дома по договору подряда.

«Мы рады предложить нашим клиентам доступные и качественные банковские продукты, позволяющие создать комфортные условия для жизни на селе. В начале года мы запустили программу сельской ипотеки по льготной ставке, которая на сегодняшний день востребована во всех регионах страны. Сейчас Банк делает очередной шаг и запускает в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» новый льготный ипотечный продукт, который позволяет погасить ранее полученный кредит на строительство или покупку готового жилья на селе и приравненных к нему территориях по привлекательной ставке 2,7% годовых», - отметила Руководитель Блока розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова.

Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита составляет до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – до 5 млн рублей), но не более 90% включительно от стоимости приобретаемого или строящегося объекта недвижимости. Воспользоваться программой можно только один раз.