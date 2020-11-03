Самарцам предложили выпить "добрый кофе"

В Самаре можно будет выпить "Добрый кофе"

Самара присоединится к акции "Добрый кофе". Ее участниками станут два заведения: кофейня «RikmanCoffee», паб «Sterling pub» в Тольятти. Суть акции состоит в том, что с 1 по 30 ноября в этих кофейнях можно будет заказать специальный "добрый кофе". Всю выручку с его продажи переведут в пользу детей из хосписа.

- Для многих людей кофе или чай — это жизненно необходимый компонент для продуктивной работы. Вот мы и решили совместить полезное с приятным. Через любимую привычку — пить кофе — мы знакомим людей с Детским хосписом и разрушаем стереотипы в отношении наших пациентов, - рассказал о целях акции исполнительный директор фонда «Детский хоспис» Павел Ткаченко.

Здесь объяснили, что хотят привлечь внимание к проблемам людей с тяжелыми заболеваниями и сделать так, чтобы помочь им можно было всего лишь выпив чашечку кофе.