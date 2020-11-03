В Самарской области начнут обеспечивать больных бесплатными лекарствами от COVID-19

На заседании оперативного штаба в Самарской области рассказали, кто и самое главное когда получит бесплатные лекарства от коронавируса в Самаре в 2020 году. Напомним, что президент РФ Владимир Путин поручил всем регионам закупить такие лекарства, на эти цели выделяют федеральные средства.

Самарская область уже готова помогать амбулаторным больным. В конце этой недели - 5-8 ноября 2020 года начнут доставлять первые бесплатные лекарства. Их привезут прямо домой амбулаторным больным.

- С 5 числа лекарства должны доставляться тем, кто в них нуждается. Это поручение Президента, люди ждут, и откладывать мы не имеем права, - отметил Дмитрий Азаров.

В первую очередь бесплатные лекарства от коронавируса в Самаре привезут малообеспеченным гражданам, пожилым людям. Это нужно для того, чтобы возможность лечиться имели все.

Проработать все механизмы доставки препаратов амбулаторным больным поручили минздраву. Сбоев случаться не должно. Также стало известно, что в регион поступила первая партия одного из препаратов. Регион уже получил федеральные средства на приобретение медикаментов.