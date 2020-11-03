В Самарской области более 30 тыс. сотрудников крупных предприятий сделали прививки от гриппа

В регионе хотят создать коллективный иммунитет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 33 тыс. человек, работающих на крупных промышленных предприятиях, сделали прививки от гриппа. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Более 40% из всех привитых на промпредприятиях – сотрудники АвтоВАЗа, где в вакцинации приняли участие порядка 13 тыс. человек.

Как отметила заведующий отделением выездной консультативно-диагностической помощи Самарской областной клинической больницы им. Середавина Светлана Батаева, прививка формирует иммунитет к вирусу, она способна защитить людей из группы риска. «Если в будущем привитый человек столкнется с вирусом, то защитная система быстро уничтожит вирус с помощью уже имеющихся антител. Незащищенному организму сделать это будет гораздо сложнее», - сказала Батаева.

Сформировавшийся после прививки иммунитет сохраняется как минимум на год. Всего в регионе планируют привить порядка 60% жителей, чтобы создать коллективный иммунитет. Сейчас в области привито около 800 тыс. человек.