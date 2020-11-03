Школьников в Самаре отправили на "дистанционку" с 9 ноября

Дети будут учиться дистанционно

Школьников в Самаре решили перевести на дистанционное образование с 9 ноября 2020 года. Это решение не коснется учеников начальных классов с 1 по 5. Таким образом, с каникул не выйдут ученики 6-11 классов.

Такое решение принял оперативный штаб Самарской области, его поддержали представители родительского комитета. Пока что дистанционка продлится до 16 ноября. Далее решение будут корректировать, учитывая эпидемобстановку.

До этого представители минздрава рассказали, что на каникулах, которые продлили на неделю, заболеваемость школьников снизилась. Именно поэтому оперштаб решил закрепить успех. Стоит отметить, что гражданам до 18 лет также до 16 ноября нельзя будет находиться в торговых центрах без родителей. Власти уверены, что это позволит сдержать рост заболеваемости.