Губернатор пригрозил "уголовкой" руководителям, нарушающим требования санитарной безопасности

Например, есть на рабочем месте - нельзя

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал принимать самые жесткие меры к руководителям предприятий, которые не обеспечили санитарную безопасность для своих сотрудников. К этому вопросу внимание руководителя области привлекли озвученные Роспотребнадзорм цифры.

По данным ведомства, заболеваемость в трудовых коллективых области растет. И причиной этому может быть несоблюдение требований санитарной безопасности, пренебрежение ими.

Дмитрий Азаров отметил, что к таким руководителям могут быть применены все меры наказания, их могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности. Позицию главы региона поддержал и прокурор Самарской области Сергей Берижицкий.

Напомним, что за последние сутки в регионе подтвердили 183 случая коронавируса. Всего с начала пандемии заболели 16 514 человек.