Стало известно, скольким самарцам спас жизнь вертолет санавиации

В Самарской области вертолет также используют для эвакуации тяжелых пациентов с коронавирусом

В Самарской области с начала года санавиация эвакуировала около 1 тыс. пациентов, из которых 62 были перевезены на вертолете. Для работы в отделении экстренной и планово-консультативной помощи, которую по давней привычке называют санавиацией, используются 19 реанибилей и вертолет среднего класса Ми-8.

Самарская область является одним из немногих регионов, где вертолет также используется для эвакуации тяжелых пациентов с коронавирусом из отдаленных районов. Такие эвакуации проводят с соблюдением всех мер эпидбезопасности.

Помимо перевозки пациентов врачи санавиации провели 400 очных консультаций и оказали помощь 200 пациентам, которым потребовалась операция.