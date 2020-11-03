Губернатор поручил самарским аптекам немедленно запастись нужными лекарствами

Многих лекарств сейчас в аптеках нет Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил руководителям аптек немедленно запастись всеми необходимыми антибиотиками и противовирусными средствами. Контрольные закупки показали, что во многих аптеках самые нужные препараты отсутствуют. Так, вопросы возникли к "Вите". Глава сети объяснила, что перебои с лекарствами действительно были, например, с поставкой гидроксихлорохина и метилпреднизолона. Это связано с сбоями в маркировке и нехваткой производительных мощностей предприятий. Но вскоре все снова появится в полном объеме. Также пациенты могут в интернете посмотреть, в каком киоске нужный препарат есть уже сегодня.

Прокурор региона Сергей Бережицкий также объяснил, что только за два дня его ведомство проверило 200 аптек. В каждой третьей отсутствовал минимальный ассортимент. 18 дел по его словам находятся на рассмотрении, штраф может доходить до 200 тыс рублей.

Было совершенно очевидно, что грядет вторая волна и надо формировать запасы препаратов. Мы готовы подключиться к этой работе и оказать необходимую помощь, в том числе, по организации дополнительных поставок. Мне не нужно пыль в глаза пускать. - отметил губернатор.