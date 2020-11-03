Больных пневмонией в Самарской области стало в 12 раз больше

В Самарской области превышен эпидем порог по ОРВИ

Ситуация с ОРВИ и пневмонией в Самарской области в 2020 году намного хуже, чем в предыдущем. Самарцы и жители региона в 3,3 раза чаще болеют респираторно-вирусными инфекциями. А пневмонию у них находят чаще в 12,3 раза. О таких пугающих цифрах статистики рассказали специалисты на оперативном штабе.

Также на 31% превышен эпидемиологический порог по заболеваемости респираторными инфекциями. При этом есть и положительные результаты - в группе школьников от 7 до 14 лет нет первышения этого порога. А значит что мера с 2-недельными каникулами сработала. Это одна из причин, почему ребят решили оставить дома на дистанционном обучении. Среди школьников за неделю стало на 35% меньше ОРВИ и на 15,4 % пневмоний.

Как отметил Армен Бенян, сейчас стационарно лечатся около 5300 больных, всего в регионе 6013 коек. Вскоре их количество доведут до 7 тысяч. Эти резервы нужно приготовить в кратчайшие сроки.

Всего с начала пандемии в регионе заболели более 16 тысяч человек. Только в данный момент от различных респираторных инфекций дома лечатся около 15,5 тысяч человек. Коронавирус лабораторно подтверждается далеко не у всех.