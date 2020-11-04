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Самара оказалась в числе худших городов для удаленной работы по результатам опроса

В исследовании Superjob более 50% опрошенных считают город не подходящим для «удаленки»
Вячеслав СОРОКИН
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Большинство опрошенных считают, что локация при удаленной работе вовсе не важна

Большинство опрошенных считают, что локация при удаленной работе вовсе не важна

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты сервиса по поиску работы Superjob выяснили, какие города лучше приспособлены для удаленной работы.

Вопрос «удаленки» стал наиболее актуальным в период пандемии из-за распространения коронавируса. Так, в Самаре вновь решили отправить на самоизоляцию и удаленную работу граждан старшего возраста, работать дома попросили и беременные.

Как показало исследование, наиболее подходящим городом для работы удаленно считают Москву – так высказались 51% опрошенных. Далее идут Казань с Новосибирском – 43% опрошенных назвали город подходящим для развития карьеры в удаленном режиме.

Оказалась в списке городов и Самара. Лишь 12% опрошенных считают, что в городе комфортно работать удаленно, а 53% назвали город для такого рода деятельности не подходящим.

При этом большинство опрошенных высказывали мнение, что локация при удаленной работе вовсе не важна при условии стабильной связи.

В опросе приняли участие россияне, работающие удаленно, в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках.