В Жигулевске поймали бывшего заключенного, который ехал на грузовике с поддельными правами

Полицейские остановили грузовик, в котором ехал бывший заключенный с поддельными правами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Жигулевск Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, который во время проверки документов предъявил поддельные водительские права. Об этом говорится в сообщении полиции.

Мужчина ехал на грузовике «МАН» через Жигулевск, когда его остановили для проверки документов. Когда он предъявил права, инспекторы ДПС заподозрили, что они поддельные. Как выяснилось, права водитель купил через интернет. Сам он живет в Тамбовской области и ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Теперь в его отношении возбуждено новое дело по факту оборота поддельных документов. Ему грозит до года лишения свободы.